Иномарка осталась без бампера в результате ДТП на Софийской

Авария на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Авария на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

«Тигуан» и «Ниссан Альмера» столкнулись лбами на Софийской улице. В результате одна из иномарок осталась без бампера. Проезд автомобилей затруднен.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», авария случилась днем в понедельник, 14 декабря на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда. Две иномарки по неизвестным причинам столкнулись друг с другом. Одна из машин получила серьезный ущерб, – бампер «Ниссан Альмера» отлетел в сторону. Второй автомобиль – «Тигуан» практически вылетел на встречную полосу.

Отмечается, что движение транспорта на данном участке затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают спецслужбы для установления причин инцидента и устранения последствий аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночная погоня закончилась ДТП на Дунайском.