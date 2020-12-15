Любовь Успенская из-за пандемии составила завещание

Артистка поняла, что с этим нельзя медлить, потому что непонятно – настанет ли завтрашний день.

Певица Любовь Успенская составила завещание. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда». Артистка отметила, что оформила документы во время карантина.

«Я поняла, что у меня есть время и возможность понять то, что мы не знаем, что нас ждет завтра»,

— сказала она.

Она добавила, что не хочет рассказывать, как и между кем распределила имущество. Успенская надеется, что с ней ничего плохого не произойдет в ближайшее время. Певица верит, что завещание – всего лишь «подстраховка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков задумывался о завещании, когда подхватил COVID. Напомним, 12 мая Песков заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он прошел лечение в медучреждении, куда его ранее госпитализировали вместе с супругой Татьяной Навкой