Песков задумывался о завещании, когда подхватил COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что задумывался о завещании после заражения коронавирусом.

Об этом стало известно в пятницу, 8 декабря. По его словам, ощущения от болезни были очень странные. Песков отметил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1», что такая характеристика подходит не только к симптомам новой болезни, но и к состоянию в этот период в целом.

На вопрос, стал ли он писать завещание, Песков ответил: «Были такие мысли».

Напомним, 12 мая Песков заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он прошел лечение в медучреждении, куда его ранее госпитализировали вместе с супругой Татьяной Навкой. Его выписали в начале недели, Песков уже вернулся к работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе.