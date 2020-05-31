Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях во время болезни коронавирусом нового типа.

По его словам, начинается все не так серьезно, примерно как грипп. В тот день, когда Песков заразился, он около полутора часов провел в спортзале, а также пробежал в общей сложности 7 километров. Он подчеркнул, что чувствовал прилив сил.

В ходе программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь отметил, что уже на следующий день у него поднялась температура, а потом начались «совершенно необычные ощущения».

Он добавил, что в те дни начал терять обоняние и перестал чувствовать вкус продуктов.

Напомним, пресс-секретаря президента РФ выписали из больницы 25 мая. Его отправили на двухнедельный карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков объяснился за отращённую бороду. Многие решили, что он решил изменить имидж во время пандемии.