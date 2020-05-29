Песков объяснился за отращённую бороду

Песков объяснился за отращённую бороду
Песков и Навка посадили дерево. Фото: https://www.instagram.com/tatiana_navka/

Многие решили, что пресс-секретарь решил изменить имидж во время пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 29 мая. Обо всем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости. Его супруга выложила видео, на котором в том числе демонстрируется отращенная борода Пескова. Пользователи обратили на это внимание и начали задавать вопросы. Россияне отметили, что обычно Песков носит и усы и это – его отличительная особенность. Без усов его видели лишь однажды, когда Песков проиграл в споре дочке.

Песков пояснил журналистам, что нового имиджа у него нет, просто он долгое время не брился. Как только пандемия коронавируса закончится, он обещает привести себя в порядок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков объяснил, почему россияне не верят в коронавирус. Он призвал граждан внимательнее относиться к информации о COVID-19, почитать научные материалы об этой болезни, в конце концов — задуматься о количестве зараженных.

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