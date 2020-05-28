Песков объяснил, почему россияне не верят в коронавирус

"Это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют, и как они болеют", - считает Песков. Фото: kremlin.ru

"Это нежелание почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеют, и как они болеют", - считает Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал свое мнение относительного того факта, что четверть населения России отказывается верить в угрозу коронавируса.

Недавно вылечившийся от коронавирусной инфекции политик считает, что люди, назвавшие пандемию выдумкой, просто не хотят «оглянуться вокруг себя» и убедиться в происходящем. Он призвал граждан внимательнее относиться к информации о COVID-19, почитать научные материалы об этой болезни, в конце концов — задуматься о количестве зараженных.

Заместитель Руководителя Администрации Президента подчеркнул, что на своем опыте убедился: «эта штука — реальная». Напомним, что по последним данным в России зарегистрировано почти 380 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно результатам опроса ВШЭ, каждый четвертый житель России не осознает угрозы COVID-19.