Россиянам объяснили, как формируется стоимость смартфона

Смартфон за 18 тыс. рублей может быть качественнее, чем гаджет за 140 тыс. рублей. Фото: pixabay

Смартфон за 18 тыс. рублей может быть качественнее, чем гаджет за 140 тыс. рублей. Фото: pixabay

Стоимость современного телефона формируется в зависимости от технических характеристик и «начинки» устройства. Однако иногда дешевые смартфоны оказываются лучше, чем дорогие.

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала агентству «Прайм», что средняя цена смартфона в рейтинге Роскачества, куда включены 160 моделей, составляет около 35 тыс. рублей. Но если сузить список до первых 30 моделей, то средняя цена вырастает до 64 тыс. рублей. При этом смартфоны, в которых предусмотрена камера высокого качества, в среднем стоят 68 тыс. рублей.

Она отметила, что смартфон — это сложное устройство с большим количеством нюансов. По словам Боровиковой, смартфон за 18 тыс. рублей может быть качественнее, чем гаджет за 140 тыс. рублей. Однако, как правило, чем ниже стоимость устройства, тем ниже качество фото и видео.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт дала советы по защите смартфона от повреждений.