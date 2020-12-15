Житель Кемерово отсудил 1,6 млн рублей у петербургского импортера авто за проблемную машину

Стоимость ремонта была рассчитана специалистами автосервиса на 350 000 рублей, это составило примерно половину стоимости автомобиля на дату покупки. Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Стоимость ремонта была рассчитана специалистами автосервиса на 350 000 рублей, это составило примерно половину стоимости автомобиля на дату покупки. Фото: ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Потерпевший смог получить неустойку в 1,6 млн рублей за автомобиль ненадлежащего качества. Петербургский импортер выплатил компенсацию.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, мужчина в 2012 году приобрел новый внедорожник у официального дилера в Кемеровской области. Проблемы с машиной начались после истечения гарантии, – в 2015 году. Оказалось, что в автомобиле сломан вариатор. Его замена составляет 350 тыс. рублей.

Компания не согласилась покрыть убытки потерпевшего и предложила оплатить только 50% ущерба. Однако мужчина обратился в суд, где его поддержали.

«Возбудив исполнительное производство, представители закона уведомили руководство организации-должника об имеющейся задолженности и предупредили о возможных мерах принудительного исполнения. В итоге судебные приставы списали с банковского счета дилерского центра денежные средства, которые были переведены взыскателю», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге работнику техобслуживания светит 5 лет тюрьмы за угон автомобиля в нетрезвом виде.