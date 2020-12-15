Движение у «Газпром Арены» в день матча «Зенита» ограничивать не будут

Вводить ограничения движения у стадиона "Газпром Арена" не будут. Фото: gazprom-arena.com

Вводить ограничения движения у стадиона "Газпром Арена" не будут. Фото: gazprom-arena.com

Петербургские власти отменили ограничение движения транспортных средств, которое ранее было введено в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Газпром Арена».

Об этом стало известно во вторник, 15 декабря. Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в среду, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» состоится футбольный матч — «Зенит» будет играть со «Спартаком.

По предписанию Роспотребнадзора матч будет проводиться без зрителей, в связи с чем отменяются ограничения дорожного движения, которые предполагалось ввести на Крестовском острове.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ информирует о новых ограничениях на дорогах Петербурга с 15 и 16 декабря. Дорожные работы будут проводиться в Московском, Выборгском и Невском районах Северной столицы.