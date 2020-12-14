ГАТИ информирует о новых ограничениях на дорогах Петербурга с 15 и 16 декабря

ГАТИ информирует о новых ограничениях на дорогах Петербурга с 15 и 16 декабря
ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уведомляет о проведении дорожных работ в Московском, Выборгском и Невском районах Северной столицы.

Так, с 15 декабря по 9 января из-за прокладки водопровода будет закрыто автомобильное движение по боковому проезду нечетной стороны улицы Типанова на участке от проспекта Космонавтов до проспекта Юрия Гагарина. Работы проводит «Водоканал Санкт-Петербурга».

Кроме того, с 15 декабря по 1 июня в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей компанией ООО «Импульс» поэтапно будут ограничивать и закрывать для транспорта улицу Александра Матросова и Большой Сампсониевский проспект. В рамках первого этапа перекроют улицу Александра Матросова на участке от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.

Также с 16 по 22 декабря на улице Бадаева от улицы Коллонтай до улицы Джона Рида работники ООО «БСК» будут прокладывать газопровод, в связи с чем движение транспорта на этом участке будет ограничено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт набережной канала Грибоедова планируют завершить к осени 2021 года.

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