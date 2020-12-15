В Москве открылся сервис, позволяющий определить тяжесть пневмонии по анализу крови

"КТ-калькулятор" по мере накопления новых данных будет постоянно обучаться и совершенствоваться. Фото: pixabay

"КТ-калькулятор" по мере накопления новых данных будет постоянно обучаться и совершенствоваться. Фото: pixabay

Во вторник, 15 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы могут воспользоваться сервисом, который определяет степень поражения легких при пневмонии по анализу крови.

Совместно с учеными МГУ власти Москвы разработали «КТ-калькултятор» — степень поражения легких рассчитывает нейронная сеть с учетом показаний анализов крови, сатурации и общей клинической картины пациентов с ковидной пневмонией.

Если «КТ-калькулятор» предполагает легкую форму пневмонии, то делать компьютерную томографию необязательно. Сервис уже встроен в столичную систему ЕМИАС. Доступ к нему откроется не только для московских медиков, но и для врачей в других регионах страны.

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