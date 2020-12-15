В офисах крупного охранного холдинга Петербурга проходят обыски

В офисах крупного охранного холдинга Петербурга проходят обыски
Ф офисах проходят обыски. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы Петербурга пришли с обысками в офис охранной компании «Стаф Альянс». Их визит связан с подозрениями в незаконной банковской деятельности.

Об этом стало известно во вторник, 15 декабря. Обыски проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Как сообщило Агентство бизнес новостей, мероприятия проводятся в шести компаниях холдинга. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские полицейские провели обыски в офисе и частных домах во Всеволожском районе Ленобласти, а также в нескольких городских квартирах. Правоохранители действовали в рамках уголовного дела о мошенничестве с землей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб обыски


 

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