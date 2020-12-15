«Дайте заработать»: в Муниципальной госзакупке обнаружили скрытый шифр

&#171;Дайте заработать&#187;: в Муниципальной госзакупке обнаружили скрытый шифр
Депутат выложил ссылку на закупку и скрин с сайта. Фото: скриншот из Twittеr Александра Изотова

В муниципальной госзакупке обнаружили призыв «дать заработать». Послание было написано нечитабельным белым цветом. Надпись заметил депутат совета МО «Лиговская-Ямская» Петербурга Александр Изотов.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Депутат опубликовал в своем Twitter-аккаунте ссылку на закупку и скрин с сайта.

«Не лезьте в закупку, дайте заработать! Панки ХОЙ!» — написано в документе.

Согласно данным сайта госзакупок, победитель аукциона был признан Денис Круглянко, предложивший цену в 367,8 тыс. рублей. При этом стартовая цена лота составляла 865,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали судью-самозванца за мошенничество с госзакупками для Росгвардии. Мошенник пытался обманом получить крупную сумму денег, но прогорел.

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