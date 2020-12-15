Warner Bros. перенесла премьеры фильмов «Том и Джерри» и «Мортал Комбат»

Warner Bros. перенесла премьеры фильмов &#171;Том и Джерри&#187; и &#171;Мортал Комбат&#187;
На несколько дней раньше перенесли премьеру комедии «Том и Джерри». Фото: скриншот из трейлера "Том и Джерри"

Компания Warner Bros. изменила даты релиза нескольких кинокартин, которые должны выйти на большие экраны в 2021 году. Корректировки коснулись сразу трех проектов: «Мортал Комбат», «Том и Джерри» и «Воспоминание».

Всего планируется выпустить 17 фильмов. Так, боевик «Мортал Комбат», сценарий для которого был написал по одноименной видеоигре, покажут 16 апреля, а не 15 января.

Как сообщил портал Variety, также на несколько дней раньше перенесли премьеру комедии «Том и Джерри» с Хлоей Морец в главной роли. Фильм выйдет 26 февраля, вместо объявленного 5 марта. А вот дату релиза «Воспоминания» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон совсем убрали из календаря. Картина должна была выйти 16 апреля,

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла премьера фильма «Серебряные коньки». Жители увидели картину на сцене Александрийского театра.

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