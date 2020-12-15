Петербургская компания «Биокад» получила разрешение на производство вакцины «Спутник V»

Масштабы производства вакцины от COVID-19 в Петербурге пока неизвестны. Фото: pixabay

Масштабы производства вакцины от COVID-19 в Петербурге пока неизвестны. Фото: pixabay

Фармацевтическая компания «Биокад», находящаяся в Северной столице, получила регистрационное удостоверение на производство вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Теперь организация сможет наладить массовое производство вакцины против COVID-19, разработанной специалистами научного центра имени Гамалеи. Об этом во вторник, 15 декабря, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Разрешение, полученное «Биокадом», позволит существенно повысить общее количество выпускаемых доз вакцины и обеспечить максимально быстрые поставки препарата в другие регионы России, передает слова Мурашко пресс-служба кабинета министров. Глава ведомства также добавил, что на данный момент вакцину «Спутник V» получили уже 28,5 тысяч россиян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшний день 18,7 тысяч петербуржцев получают бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому.