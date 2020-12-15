Грузовик не пропустил трамвай и разбился на перекрестке Ветеранов и Здоровцева

В Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева произошло ДТП, в результате которого остановилось движение трамваев.
Авария случилась сегодня, 15 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Грузовик не пропустил трамвай», — написал автор записи.
На кадрах видно, что грузовик стоит на трамвайных путях, у транспортного средства разбит бампер. Движение общественного транспорта заблокировано в обе стороны.
Обстоятельства столкновения неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршрутка и легковушка собрали пробку на Кантемировской улице.