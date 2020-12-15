Грузовик не пропустил трамвай и разбился на перекрестке Ветеранов и Здоровцева

Грузовик не пропустил трамвай и разбился на перекрестке Ветеранов и Здоровцева
Место происшествия. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева произошло ДТП, в результате которого остановилось движение трамваев.

Авария случилась сегодня, 15 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Грузовик не пропустил трамвай», — написал автор записи.

На кадрах видно, что грузовик стоит на трамвайных путях, у транспортного средства разбит бампер. Движение общественного транспорта заблокировано в обе стороны.

Обстоятельства столкновения неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршрутка и легковушка собрали пробку на Кантемировской улице.

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Грузовик не пропустил трамвай и разбился на перекрестке Ветеранов и Здоровцева