Маршрутка и легковушка собрали пробку на Кантемировской

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. На участке разбросаны осколки и детали транспортных средств.

Авария случилась сегодня, 15 декабря, на Кантемировской улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машины столкнулись около пешеходного перехода. У общественного транспорта выбита передняя фара, а у легковушки пострадала боковая часть. Движение на участке затруднено.

«Очень плотно в сторону метро «Лесная»», — написал авто записи.

Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на внешней стороне КАД произошла авария, которая спровоцировала крупную пробку.