«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом»
Болельщики "Спартака". Фото: группа "Спартака" / ВК

«Спартак» обратился к фанатам перед матчем с «Зенитом». Об этом сообщается на сайте московского клуба.

«Нам будет очень не хватать вас, но мы сделаем все возможное для победы. Обязательно смотрите игру на экранах телевизоров и мониторах. Нашей команде нужна ваша поддержка», — говорится в сообщении.

Напомним, «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу при пустых трибунах.

Матч состоится в среду, 16 декабря, в Петербурге в 20:00 по петербургскому времени.

Подопечные Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. «Спартак» занимает второе место в 35 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист «Спартака» Александр Кокорин может сменить футбольную прописку в зимнее трансферное окно. Игроком интересуется итальянская «Фиорентина». В списке претендентов на роль нападающего «Фиорентины» красуется имя Александра Кокорина.

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