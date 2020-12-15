Власти Москвы заверили, что не собираются вводить тотальный локдаун

В столице России нет каких-либо предпосылок для тотального локдауна.

Власти Москвы надеются, что вводить дополнительные ограничения не потребуется. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире «России 24».

Многие страны уже ввели комендантский час, либо тотальный локдаун на месяц. В Москве открыты и рестораны, и магазины, а предпосылок к полному закрытию нет.

По последним данным, с начала пандемии в Москве зарегистрировано 703 502 случая заражения, при этом выздоровело 539 859 пациентов, число смертельных исходов достигло 10 022.

В столице подтверждено 5418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 419 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что феномен коронавируса в России заключается в низких показателях смертности на фоне большого числа инфицированных.