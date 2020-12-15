Игрок «Зенита» Барриос интересен «Милану», «Тоттенхэму» попал в сферу интересов клубов из Англии, Италии и Турции

Игрок «Зенита» Барриос интересен «Милану», «Тоттенхэму» попал в сферу интересов клубов из Англии, Италии и Турции
Вильмар Барриос. Фото: Instagram

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть петербургский клуб.

Колумбийским футболистом интересуются «Бешикташ», «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» и «Милан». Как сообщает Primertiempo. турецкий клуб планирует начать переговоры с «Зенитом», чтобы обсудить возможный трансфер.

Ранее велись разговоры о возможном продлении контракта между колумбийцем и «Зенитом». Соглашение с петербургским клубом у него действует до 2023 года. В этом сезоне Барриос сыграл 15 матчей в РПЛ и отметился одной голевой передачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игрок сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Вильмар Барриос получил травму во время матча за национальную команду против Уругвая вечером, 13 ноября. Футболист не смог доиграть первый тайм встречи и был заменен главным тренером сборной Колумбии на 32-й минуте встречи.

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"Зенит" Вильмар Барриос контракт


 

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