Легковушка перевернулась на бок на Ветеранов

Легковушка перевернулась на бок на Ветеранов
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 15 декабря, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, легковушка задела другой автомобиль, а потом перекинулась за бок, врезавшись в дорожное ограждение, сообщает «Мегаполис».

«Как с неба упал белый ангел, ужас. Откуда взялся, непонятно», — пишут очевидцы.

На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге автомобиль на большой скорости влетел в иномарку и покинул место происшествия. Потерпевший получил значительный урон и вылетел с трассы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве за сутки умерли 73 пациента с COVID-19
Легковушка перевернулась на бок на Ветеранов
Игрок «Зенита» Барриос интересен «Милану», «Тоттенхэму» попал в сферу ...
Трамп продолжает оспаривать итоги выборов президента США
Власти Москвы заверили, что не собираются вводить тотальный локдаун
Патриарх Кирилл поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах
Названы симптомы, при которых зараженных коронавирусом увозят в больницу
Москвичам грозят штрафы из-за публикаций в соцсетях с COVID-нарушениями