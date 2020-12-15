Легковушка перевернулась на бок на Ветеранов

Во вторник, 15 декабря, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, легковушка задела другой автомобиль, а потом перекинулась за бок, врезавшись в дорожное ограждение, сообщает «Мегаполис».

«Как с неба упал белый ангел, ужас. Откуда взялся, непонятно», — пишут очевидцы.

На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге автомобиль на большой скорости влетел в иномарку и покинул место происшествия. Потерпевший получил значительный урон и вылетел с трассы.