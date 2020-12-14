На Обуховской обороны иномарка врезалась в автомобиль и уехала с места ДТП

Авария на проспекте Обуховской Обороны. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Авария на проспекте Обуховской Обороны. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге автомобиль на большой скорости влетел в иномарку и покинул место происшествия. Потерпевший получил значительный урон и вылетел с трассы.

Авария произошла вечером в понедельник, 14 декабря, возле дома № 261 на проспекте Обуховской Обороны. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте», нарушитель промчался по дороге и снес автомобиль.

«Пронёсся с большой скоростью автомобиль седан синего цвета, снес перед авто и скрылся с места ДТП», – говорится в сообщении местных жителей.

Кроме этого, номер и марка автомобиля нарушителя на данный момент неизвестны. Также непонятно, в каком направлении скрылся водитель.

К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения причин случившегося. Информации о пострадавших не поступало.

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