Боярский поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Актер Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком».

Артист отметил, что команде будет не хватать зрительской поддержки, сообщает «Спорт экспресс».

«Ожидания самые положительные. Единственное, что мы теряем — зрителя. Не будет еще одного игрока, петербуржской поддержки будет мало. Команды достойны друг друга. Компромиссов не будет», — отметил он.

Напомним, «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу при пустых трибунах. Матч состоится в среду, 16 декабря, в Петербурге в 20:00 по петербургскому времени.

Подопечные Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. «Спартак» занимает второе место в 35 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист «Спартака» Александр Кокорин может сменить футбольную прописку в зимнее трансферное окно. Игроком интересуется итальянская «Фиорентина». В списке претендентов на роль нападающего «Фиорентины» красуется имя Александра Кокорина.