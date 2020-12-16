X5 Retail Group снизит цены на семь значимых продуктов

Цены снизят в том числе на макароны. Фото: Pixabay

Цены снизят в том числе на макароны. Фото: Pixabay

Их собираются продавать по цене закупки у поставщиков.

Розничная сеть Х5 Retail Group, крупнейшая в России, заявила, что с 16 декабря снижает цены на семь социально значимых продуктов в своих магазинах. Это значит, что покупатели смогут их приобрести по цене закупки у поставщиков. Об этом пишет РБК.

Речь идет о макаронах, хлебе, тушеной говядине, черном чае, картофеле, зерновых хлопьях, ультрапастеризованном молоке. Такие товары в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будут продаваться со специальными ценниками.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин призывал сделать все, чтобы базовые продукты были доступны всем гражданам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экономист Дмитрий Травин заявил: меры по снижению цен на продукты похожи на популизм.