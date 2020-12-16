Как нанимать работников по всей России из Санкт-Петербурга и причем здесь «Авито»

Рассказ о том, как в интернете находить сотрудников в 180+ городах и эффективно нанимать десятки сотрудников в месяц — от генерального директора группы компаний «Деловые Линии», которая почти 20 лет доставляет товары по всей России.

«С Авито к нам приходит 40% сотрудников»

Группа компаний «Деловые Линии» на рынке грузоперевозок с 2001 года. Начинала как небольшой транспортный бизнес, а сейчас это логистический гигант с зоной покрытия более 90% населенных пунктов в России. «Деловые Линии» способны за ночь перевести семью или целое производство из Питера в Москву и чуть медленнее — до Находки. Сколько людей нужно, чтобы обеспечить бесперебойную доставку грузов по всей стране — сегодня количество сотрудников «Деловых линий» приближается к 19 тысячам в 182 городах России.

«За 20 лет мы построили гибкую и эффективную систему управления командой. Нам важно, чтобы каждому сотруднику было комфортно. Поэтому мы стараемся поддерживать доброжелательную атмосферу, своевременно рассказываем коллегам обо всех изменениях в компании и отрасли, регулярно проводим мотивационные конкурсы. У нас есть система обучения и наставничества, онлайн и офлайн-курсы повышения квалификации — мы растим линейных сотрудников до позиций директора департамента. Таких историй у нас немало», — делится генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани.

Компания не перестает расширять направления доставки, поэтому работа в ней есть всегда и самая разная. Чаще всего «Деловые линии» нанимают водителей (категории ВС и СЕ), экспедиторов — они отвечают за груз во время транспортировки — и специалистов контакт-центра, а также менеджеров по логистике. Подбор персонала с такой географией работы — непростая задача. В «Деловых линиях» ее решают в том числе при помощи Авито — здесь компания ищет сотрудников с 2013 года. Онлайн-сервис охватывает всю Россию, что дает «Деловым линиям» возможность нанимать через “одно окно” сотрудников в разных регионах. Эффективнее всего, отмечают в компании, Авито показала себя в подборе сотрудников контакт-центра, сопровождения перевозок и работников складов.

«Для своих 230 подразделений и 4 офисов мы ищем разных сотрудников с разным уровнем подготовки. Если для водителя важно иметь действующие права, опыт работы от 3 лет и факт безаварийного вождения, то на должность грузчика или маркировщика будем искать человека, готового к физическому труду и желающего развиваться вместе с сильной компанией. А операторов информационной базы или специалистов контакт-центра мы нанимаем даже без опыта работы — это стартовая позиция, с которой можно закрепиться в нашей компании и дорасти, скажем, до регионального менеджера. К найму работников мы относимся максимально ответственно, ведь именно сотрудники являются олицетворяют надежность и обязательность всей компании. С Авито к нам приходит до 40% персонала», — отмечает Фарид Мадани.

Заметные вакансии

Сегодня в России более 1,3 млн компаний используют Авито Работу для поиска сотрудников. Ежедневно на платформе регистрируется 8 млн просмотров вакансий. Когда компания нанимает сотрудников по всей России, как в случае «Деловых Линий», работодателю становится особенно важно оптимизировать работу HR. Сегодня для этого есть арсенал инструментов, в основе которых лежит ИИ — они забирают на себя рутинную часть работы менеджеров по подбору персонала. Есть определенный набор параметров, по которым можно “оцифровать” профиль подходящего кандидата. Для водителей — опыт вождения, для работников бэк-офиса — знание определенных программ. Ассистент Авито просматривает сотни и тысячи резюме, отбирают из них самые подходящие кандидатуры по ключевым словам и передает их профайлы в дальнейшую проработку рекрутерам.

Быстрее находить работу на Авито помогает «ассистент Авито Работы». Это бот, который в коротком диалоге с соискателем составляет небольшое резюме и на основе ответов рекомендует подходящие вакансии. Так человек получает выборку вакансий на основе своих данных и контактирует с работодателем. А на работодателя выходит не случайный человек, а тот, кто прошёл через алгоритм, цель которого — отсеять неподходящих кандидатов на вакансию. Соискатель экономит время на поиски, работодатель — на первичный отсев.

В крупных компаниях, где регулярно появляется много вакансий, особенно важно организовать процесс подбора сотрудников так, чтобы находить нужных людей, не тратя много времени на поиск и собеседования, и уменьшить количество нецелевых откликов. В «Деловых линиях» каждый менеджер по подбору персонала курирует определенное количество вакансий, по которым регулярно обновляет информацию на сайтах, обрабатывает отклики кандидатов, отвечает на сообщения. Менеджеры Авито Работы помогают компании выстраивать стратегию найма и продвижения объявлений в зависимости от того, сколько нужно сотрудников, в каком регионе, высокая ли там конкуренция и т.д..

«На Авито у нас брендированная страница — благодаря этому люди видят нашу компанию в ленте вакансий, узнают наш логотип. Ведь «Деловые Линии» входят в топ работодателей России, мы ищем целеустремленных и ориентированных на результат людей, готовых развиваться вместе с нами», — комментирует генеральный директор «Деловых Линий».

Выделяться важно даже такой крупной компании, поскольку конкуренция среди работодателей для таких массовых профессий как водитель или сотрудник контакт-центра высокая. Для того, чтобы вакансии компании были более заметными, Авито предлагает свой набор инструментов продвижения — выделение объявлений цветом, XL (объявление становится крупнее), увеличение количества показов в 2, 5 или 10 раз (алгоритм платформы сам определяет, в каких блоках и на каких позициях показать объявление, чтобы обеспечить нужное количество просмотров) и т.д. Все эти функции работают для объявлений любого типа, будь то найм персонала, оказание услуги, продажа техники, недвижимости или готового бизнеса.

Все эти инструменты доступны для компаний из любой сферы. На Авито сегодня продают, предлагают услуги, нанимают людей, ищут офисы, покупают и продают активы более 2 млн компаний, от локальных стартапов до гигантов индустрий.