На КАД массовая авария с участием грузовиков

На КАД массовая авария с участием грузовиков
По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: pixabay

В результате образовался затор и машины могут двигаться по одной полосе.

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 декабря, произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Все случилось на КАД – там, по предварительным данным, столкнулись пять легковых автомобиля и два грузовика. Инцидент сильно осложнил жизнь водителям, так как для проезда осталась всего одна полоса. Непонятно, что стало причиной аварии и каковы ее последствий.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что легковушка перевернулась на бок на Ветеранов. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ГИБДД.

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