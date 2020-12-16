На КАД массовая авария с участием грузовиков

В результате образовался затор и машины могут двигаться по одной полосе.

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 декабря, произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Все случилось на КАД – там, по предварительным данным, столкнулись пять легковых автомобиля и два грузовика. Инцидент сильно осложнил жизнь водителям, так как для проезда осталась всего одна полоса. Непонятно, что стало причиной аварии и каковы ее последствий.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что легковушка перевернулась на бок на Ветеранов. На место происшествия прибыли спасатели, скорая и сотрудники ГИБДД.