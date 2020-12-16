В Петербурге выставили на торги тепломагистраль в Приморском районе за 4,6 млрд рублей

Продажа теплотрассы и права аренды на землю проходит на основании итогов суда между "Тепломагистралью" и ВТБ с целью погашения задолженности ЗАО перед банком по кредитному договору 2005 года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Продажа теплотрассы и права аренды на землю проходит на основании итогов суда между "Тепломагистралью" и ВТБ с целью погашения задолженности ЗАО перед банком по кредитному договору 2005 года. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Магистральную тепловую сеть от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной, протяженностью более 11 километров, принадлежащую ЗАО «Тепломагистраль», продадут с молотка по решению суда. Начальная стоимость лота составляет 4,3 млрд рублей.

Соответствующая информация опубликована на сайте электронной площадки торгов «РТС-тендер» во вторник, 15 декабря. Теплотрассу арестовали в рамках исполнительного производства по решению суда — предприятие-собственник задолжало банку ВТБ. Осуществлением продажи объекта на аукционе будет заниматься ООО «Экотранс».

Также на «РТС-тендер» состоится второй аукцион, также проводимый ООО «Экотранс», на котором будет реализовано право аренды земельного участка площадью 192,3 «квадрата» — на нем располагается тепломагистраль. Стартовая цена лота — 351 млн рублей. Заявки на оба объекта принимаются до 8 января, торги назначены на 13 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 декабря в Петербурге пройдут торги по продаже здания бывшего завода «Ливиз» на Синопской набережной.