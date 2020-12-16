В Петербурге утвердили новый стандарт обслуживания посетителей в МФЦ

В среду, 15 декабря, губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил новый стандарт обслуживания заявителей в многофункциональных центрах (МФЦ).

Новый стандарт устанавливает обязательные требования к оснащению центров «Мои документы», к информированию заявителей по единому телефону 573-90-00 и администратором при личном посещении центра, а также к взаимодействию работников МФЦ с гражданами в ходе оказания услуг.

Кроме того, теперь в центрах «Мои документы» установят рабочие места, где заявители смогут при помощи консультанта оформить заявку на предоставление необходимой госуслуги в электронной форме. Кроме того, там же посетители смогут приобрести навыки самостоятельной работы с сервисами государственных и муниципальных услуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с ноября МФЦ в Петербурге работают по предварительной записи.