Владельца бара в Петербурге оштрафовали за работу ночью

Штраф составил 10 тысяч рублей.

Петроградский районный суд наказал владельца бара, который работал после 23 часов, несмотря на введенные ограничения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что речь идет о заведении на улице Большая Зеленина. Бар работал ночью и продолжал обслуживать посетителей. Представитель заведения отметил, что к ним пришла большая компания. Заказ был принят еще в восемь часов вечера, но гости не уходили на протяжении нескольких часов. Сотрудники бара ждали, когда они соберутся.

Свидетели отметили, что представитель заведения лукавит и официанты на самом деле продолжали обслуживать посетителей и принимать новые заказы, несмотря на позднее время.

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