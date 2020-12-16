Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково

Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Самолет, летевший из Домодедово, был вынужден совершить экстренную посадку в Петербурге. Во время полета была выявлена техническая неисправность аэронавигационного оборудования.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково, посадка самолета прошла успешно. Отметим, что Boeing 737 вылетел из аэропорта Москвы, – Домодедово. На борту воздушного судна находились 69 пассажиров. Посадка в Пулково была завершена в 20:03.

Экстренная посадка произошла из-за технической неисправности. Оборудование навигации вышло из-под контроля во время полета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково раскрыли кражу редкой золотой монеты на борту самолета «Симферополь — Петербург». С просьбой помочь отыскать драгоценность к стражам порядка обратился пассажир самолета. Вскоре правоохранители выявили подозреваемого: им оказался 31-летний житель Всеволожского района Ленобласти.

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