В Петербурге количество коек увеличат еще на 2 тыс. для больных Covid-19

В Смольном подготовили еще 2 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией. Новые места в палатах появятся до конца текущего года.

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «78» в программе «Открытая студия».

По словам чиновника, власти города ежедневно контролируют ситуацию с распространением коронавируса в городе. Помощь с болезнью оказывают 22 медицинских учреждения. При этом коечный фонд за прошедшие сутки уменьшился на 4,5%.

Однако власти планируют развернуть новые. 150 коек попросят у центра имени Алмазова, еще «60 у Первого меда и 64 – у Мечникова». Остальные 1574 появятся во временном госпитале в «Ленэкспо», где сейчас заканчивают работы в павильонах №1, 2, 3. Другие 450 мест будут расположены в 33 больницах города.

Кроме этого, Олег Эргашев призвал петербуржцев не собираться толпами, чтобы снизить количество случаев коронавируса в городе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге планируют привить в ближайшее время от коронавируса 110 тыс. человек.