В Петербурге больницы и стационары будут работать в новогодние праздники

В Петербурге больницы и стационары будут работать в новогодние праздники
Медики будут оказывать экстренную помощь в Новый год. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Петербуржцы смогут обратиться за медицинской помощью в Новый год. Поликлиники и стационары будут работать в период праздников, несмотря на коронавирус.

Таким образом, больницы Северной столицы смогут оказать нуждающимся экстренную и неотложную помощь. Это касается не только коронавируса, который попадает под данную категорию. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «78» в программе «Открытая студия».

«Мы понимаем, что лечение больных с коронавирусом относится к неотложной помощи. Всё будет организовано, поликлиники и стационары будут работать», – заявил парламентарий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге коечный фонд увеличат еще на 2 тыс. мест из-за большого количества заболевших коронавирусом. Новые койко-места появятся к Новому году.

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