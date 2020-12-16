Эргашев: Петербург работает над сокращением сроков выполнения теста на Covid-19 до 48 часов

В Северной столице ежедневно увеличивают мощность взятия проб на коронавирусную инфекцию. С 1 августа в городе стали в 2,5 быстрее выполнять тесты на наличие болезни.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала «78» в программе «Открытая студия» в среду, 16 декабря, на данный момент в городе тесты принимают 49 лабораторий. Петербуржцы уже получили более 5,5 млн результатов проб.

По словам парламентария, город стремится выполнять поручение президента России Владимира Путина по сокращению сроков выдачи результатов теста до 48 часов.

«С 1 августа мы увеличили мощности в 2, 5 раза. Общий охват – 700 на 100 тысяч населения при норме 150 тысяч, поэтому такие показатели. Мы выявляем больше, чем в других регионах», – добавил Олег Эргашев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге больницы и стационары будут работать в новогодние праздники. Жители города смогут получить экстренную медицинскую помощь.