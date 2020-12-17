Мошенница под видом снятия порчи обокрала пенсионерку в Кронштадте

Мошенница под видом снятия порчи обокрала пенсионерку в Кронштадте
Пенсионерку ограбили. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции разыскивают в Петербурге мошенницу, которая ограбила пенсионерку. Инцидент произошел 15 декабря в Кронштадте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожилая женщина обратилась в полицию и сообщила о том, что когда она входила в свою квартиру дома по проспекту Ленина, к ней подошла неизвестная женщина. Она сказала, что на нее наведена порча, после чего прошла с ней в квартиру, где под видом снятия порчи обокрала ее на 200 тыс. рублей.

Мошенница была одета в пальто светло-зеленого цвета. Сейчас ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о том, что обнаружила в квартире пропажу 700 тыс. рублей после ухода двух неизвестных. Злоумышленники представились работниками соцслужбы.

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