На Московском шоссе произошло массовое ДТП

Утром 17 декабря на Московском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП.

Водители жалуются на освещение трассы и просят добавить фонарей. По словам очевидцев, в аварию попали маршрутное такси, минивэн и легковушка.

«Авария на Московском шоссе в сторону города в районе Ленсоветовского. Пробка уже имеется, служб нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ночью несовершеннолетние решили покататься на автомобиле и врезались в иномарку. Подростки продолжают свое движение по городу без водительских прав.