На Московском шоссе произошло массовое ДТП

На Московском шоссе произошло массовое ДТП
На Московском шоссе произошла массовая авария. Фото: скриншот видео ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Утром 17 декабря на Московском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП.

Водители жалуются на освещение трассы и просят добавить фонарей. По словам очевидцев, в аварию попали маршрутное такси, минивэн и легковушка.

«Авария на Московском шоссе в сторону города в районе Ленсоветовского. Пробка уже имеется, служб нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ночью несовершеннолетние решили покататься на автомобиле и врезались в иномарку. Подростки продолжают свое движение по городу без водительских прав.

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