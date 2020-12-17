В России изменятся правила оплаты наличными

Под контроль попадут более специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. Фото: pixabay

Под контроль попадут более специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО. Фото: pixabay

В России с 10 января следующего года введут поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые упростят деятельность легального бизнеса.

Об этом ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал Life. По его словам, из перечня для контроля исключат операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации и обмен денежных знаков.

Под контроль попадут более специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и МФО.

Изменения вводятся с целью устранить лазейки для компаний, ведущих двойную бухгалтерию. Кроме того, будет усилен контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями, сумма которых составляет более 600 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло.