Путин: до таких, как я, вакцины пока не добрались

Президент России Владимир Путин не сделал вакцину от коронавируса. По словам главы государства, он следует рекомендациям специалистов.

Вопрос о прививке Владимиру Путину задала журналистка из Новосибирска.

«До таких, как я, вакцины пока не добрались», — заметил с улыбкой президент.

Владимир Путин пояснил, что пока прививку получают люди определенной возрастной категории. По рекомендации специалистов, вакцину делают людям в возрасте до 60 лет. В этом году российский президент отметил 68-летие.

При этом Владимир Путин отметил высокое качество российской вакцины от коронавируса.

«Всеобщая вакцинация — нужна, именно она должна создать общенациональный иммунитет», — подчеркнул президент.

Он также заметил, что сам обязательно сделает прививку, как только это станет возможным.

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию.