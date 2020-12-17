Путин: до таких, как я, вакцины пока не добрались

Президент России Владимир Путин не сделал вакцину от коронавируса. По словам главы государства, он следует рекомендациям специалистов.
Вопрос о прививке Владимиру Путину задала журналистка из Новосибирска.
«До таких, как я, вакцины пока не добрались», — заметил с улыбкой президент.
Владимир Путин пояснил, что пока прививку получают люди определенной возрастной категории. По рекомендации специалистов, вакцину делают людям в возрасте до 60 лет. В этом году российский президент отметил 68-летие.
При этом Владимир Путин отметил высокое качество российской вакцины от коронавируса.
«Всеобщая вакцинация — нужна, именно она должна создать общенациональный иммунитет», — подчеркнул президент.
Он также заметил, что сам обязательно сделает прививку, как только это станет возможным.
В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию.