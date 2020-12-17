Петербургские власти заявили, что в городе не наблюдается нехватки медиков

Нехватку персонала в первичном звене восполняют с привлечением практикантов, волонтеров и студентов. Фото: комитет по здравоохранению

Нехватку персонала в первичном звене восполняют с привлечением практикантов, волонтеров и студентов. Фото: комитет по здравоохранению

В Смольном оценили текущую ситуацию с медицинским персоналом в стационарном звене в петербургских больницах.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, в настоящее время в Петербурге не наблюдается нехватки медицинского персонала. Она возникает периодически, в связи с тем, что медики заболевают и уходят на больничный. Однако, как отметили в ведомстве, в таких случаях заболевших специалистов заменяют врачами-стажерами, практикантами и студентами.

На сегодняшний день в стационары дополнительно привлекли 529 человек на должности младшего медперсонала, 821 человека — на должности среднего медперсонала, и 79 человек — на должности врачей стажеров.

Участковых врачей не хватало и до начала пандемии коронавирусной инфекции, подчеркнули в комитете. Сейчас нехватку персонала в первичном звене восполняют с привлечением практикантов, волонтеров и студентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 3763 новых случая коронавируса.