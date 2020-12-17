В 2020 году петербуржцы стали чаще брать ипотеку

В 2020 году петербуржцы стали чаще брать ипотеку
В Петербурге стали чаще брать ипотеку. Фото: Pixabay

В условиях пандемии коронавирусной инфекции и непростого финансового положения в 2020 году петербуржцы стали чаще брать ипотечные кредиты.

Как сообщает АБН, за минувшие месяцы 2020 года в Северной столице было зарегистрировано почти 145 тыс. договоров. Это на 16,6% превышает количество договоров, заключенных в прошлом году. Также зарегистрировано 70,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве.

По данным Росреестра, по льготной ставке петербуржцы оформили более 16 тыс. 616 ипотек, что составляет 13% от общего числа зарегистрированных ипотек в российских регионах. Всего же было оформлено порядка 127,5 тыс. льготных ипотек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ипотека льготная ипотека новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Урегулирование без кровопролития: Путин обозначил позицию по Нагорному Карабаху
В Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта фанатов ...
В Петербурге трое осужденных самовольно покинули исправительный центр
Путин назвал сроки выхода из корона-кризиса
Путин высказался об ущербе экологии на полигоне «Красный Бор» в ...
Панов ответил Аршавину, который призвал отвезти футболиста в психбольницу
Владимир Путин о сливе интимного видео Дзюбы: это хороший урок
Путин о Фургале: это не политическое преследование, а уголовное дело