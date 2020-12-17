В 2020 году петербуржцы стали чаще брать ипотеку

В условиях пандемии коронавирусной инфекции и непростого финансового положения в 2020 году петербуржцы стали чаще брать ипотечные кредиты.

Как сообщает АБН, за минувшие месяцы 2020 года в Северной столице было зарегистрировано почти 145 тыс. договоров. Это на 16,6% превышает количество договоров, заключенных в прошлом году. Также зарегистрировано 70,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве.

По данным Росреестра, по льготной ставке петербуржцы оформили более 16 тыс. 616 ипотек, что составляет 13% от общего числа зарегистрированных ипотек в российских регионах. Всего же было оформлено порядка 127,5 тыс. льготных ипотек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Совфеде предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.