Панов ответил Аршавину, который призвал отвезти футболиста в психбольницу

Экс-нападающий «Зенита» заявил, что не сомневается в своей адекватности.

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов прокомментировал обидные слова Андрея Аршавина. Экс-игрок, узнав, что Панов болеет за «Спартак», призвал отвезти его в психиатрическую больницу, чтобы проверить, нормальный ли он. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Панов считает, что футболист пошутил и добавил, что Аршавин отдал сына тренироваться в «Спартак», хотя в Москве есть несколько достойных клубов. Футболист убежден, что имеет право болеть за любую команду и своего мнения никому не навязывает. Панов подчеркнул, что «Спартак» никогда не раздражал его.

«Никогда не состоял на учете в психбольнице. Так что выбор мой осознанный, целенаправленный. Это мой образ жизни»,

— объяснил футболист.

Он также заверил, что не обижается на Аршавина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин опроверг слухи об уходе Медведева из «Зенита».