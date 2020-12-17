В Санкт-Петербург прибыли около 120 тонн ананасов

В Санкт-Петербург прибыли около 120 тонн ананасов
Ананасы прибыли в Петербург из Панамы. Фото: unsplash

Инспекторы петербургского управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль четырех партий свежих ананасов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, в порт Санкт-Петербурга прибыли партии ананасов общим весом порядка 120 тонн. Плоды прибыли морским транспортом в Северную столицу из города Ла Ареноса, расположенного в Панаме.

Специалисты Россельхознадзора осуществили контрольно-надзорные мероприятия, в результате чего нарушений не было выявлено. Все указанные партии успешно отправили в адрес предприятий из Москвы и Свердловской области для дальнейшей оптовой и розничной торговли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за один день в Пулково побывали мангусты, какаду и тамарин.

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