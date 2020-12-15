За один день в Пулково побывали мангусты, какаду и тамарин

За один день в Пулково побывали мангусты, какаду и тамарин
Полосатый мангуст прошел контроль в Пулково. Фото: Управление Россельхознадзора

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль пяти экзотических животных, которые были в Пулково проездом.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В пятницу, 12 декабря, в грузовой терминал петербургского аэропорта прибыли три полосатых мангуста, белый какаду и краснорукий тамарин. Их прислали из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.

Инспекторы Россельхознадзора выполнили необходимые проверочные мероприятия, нарушений не выявили. Все животные продолжили следование к индивидуальному предпринимателю из Ленобласти.

Отмечается, что полосатые мангусты обитают в саваннах и лесах Африки. Белых какаду можно встретить на Молуккских островах в Индонезии, а краснорукие тамарины родом из лесов северо-востока Южной Америки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 800 собак и кошек прошли ветеринарный контроль в Пулково.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветеринарный контроль новости СПб пулково Россельхознадзор экзотические животные


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге традиционный «Праздник новогодней елки» пройдет онлайн
На строительство «коричневой» ветки метро в Петербурге выделили ...
Экономист Дмитрий Травин: меры по снижению цен на продукты похожи на популизм
Петербуржцы поплатились оторванными дверями за парковку на газоне
В Петербурге расследуют превышение должностных полномочий сотрудницей ...
В России назвали самые востребованные профессии 2020 года
Бездомные в Петербурге дождутся соцвыплат на детей
Минстрой предлагает упростить въезд в РФ мигрантам, работающим на стройках