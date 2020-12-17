Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение

Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение
Лазарев пожаловался на проблемы из-за пандемии. Фото: скриншот Instagram

Артист признался, что доходы сократились в десять раз.

Певец Сергей Лазарев заявил, что столкнулся с финансовыми трудностями. Об этом он рассказал в интервью порталу «Дни.ру». Артист отметил, что расходы во время пандемии коронавируса значительно выросли, а доходы сократились в десять раз. Лазарев объяснил, что ему нужно покупать песни, снимать клипы и шить костюмы для выступлений. Также он обеспечивает людей из своей группы. Певец подчеркнул, что не уволил ни одного человека, с которым сотрудничал до пандемии.

Напоминаем, что Лазарев не первый, кто пожаловался на непростое положение. С ним согласны многие артисты, которые критиковали власти за безучастное отношение к певцам и актерам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин вновь рассказал о безденежье артистов из-за отмены корпоративов. Продюсер защитил звезд шоу-бизнеса, которые остаются без работы из-за пандемии.

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