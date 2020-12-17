С 28 декабря между Петербургом и Тихвином запустят «Ласточки»

С 28 декабря Северную столицу и город Тихвин Ленинградской области свяжут «новогодние» скоростные электрички «Ласточка».

Об этом gazeta.spb.ru в четверг, 17 декабря, информирует пресс-служба «Российских железных дорог». Поезда будут состоять из пяти вагонов. Составы отправятся с Ладожского вокзала и будут совершать остановки на станциях Мга, Волховстрой-1, Волховстрой-2, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево и Костринский.

Подробнее с расписанием движения электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Путь от Петербурга до Тихвина займет 3 часа 15 минут, а билет обойдется в 544 рубля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одним из самых популярных городов для поездок на выходные среди россиян оказался Выборг. Лидером стала Суздаль.