В 2020 году в Петербурге благоустроили более 200 дворов и 30 общественных пространств

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» сотни дворов и общественных пространств Северной столицы получили новый облик в 2020 году.

Об этом в четверг, 17 декабря, уведомляет пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко. Изначально предполагалось, что программа благоустройства затронет 12 общественных пространств и 208 дворов, однако план удалось перевыполнить — по итогам года улучшены 30 пространств и более 200 внутриквартальных территорий.

Власти наметили три основных вектора формирования комфортной городской среды. Это благоустройство дворов, включающее строительство детских и спортивных площадок), обустройство набережных и создание зеленых зон и парков. Эти направления объединяются идеей доступности новых пространств для всех петербуржцев, вне зависимости от возраста и состояния здоровья.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Николай Бондаренко остался недоволен качеством уборки в Калининском районе.