Жителя Выборга задержали после угроз «взорвать полицию»

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Мужчина угрожал «взорвать полицию». Инцидент произошел в ночь на 17 декабря. Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина позвонил по номеру «112» и заявил, что собирается «взорвать полицию». Звонивший не представился, но сообщили, что находится в школе в Выборге и указал адрес родственницы.

Полицейские выяснили, что телефон звонившего зарегистрирован на 28-летнего жителя Выборга. Звонившего нашли и задержали у дома №5 по 1-й Южной улице. Им оказался 22-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы уже минировали здание Мариинского театра. Полицейские искали там бомбу 8 декабря