Курс евро вновь превысил 90 рублей

В ходе торгов 18 декабря курс евро взлетел выше 90 руб. По состоянию на 12:40 европейская валюта стоит 90,07 руб., согласно данным Московской биржи.

Последний раз евро достиг такого показателя две недели назад, 7 декабря.

Курс доллара также поднялся — до 73,53 руб., однако на похожем уровне он торговался и два дня назад, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 0,19%, до 51,4 руб. за баррель, а нефть сорта WTI упала до 48,5 руб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стоимость биткоина обновила исторический максимум. Её стоимость впервые в истории превысила 23 тысячи долларов. Отметим, что биткоин занимает около 65,9% мирового рынка криптовалют.