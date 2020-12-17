Стоимость биткоина обновила исторический максимум

В четверг, 17 декабря, самая популярная криптовалюта в мире, — биткоин, — подрожала более чем на 20%. Её стоимость впервые в истории превысила 23 тысячи долларов.

При этом цена биткоина трижды за сутки побила исторический максимум. По сведениям портала CoinMarketCap, в 12:21 по московскому времени биткоин поднялся в цене на 20,88% — до 23 435 долларов, а на крупнейшей криптовалютной бирже Binance — на 20,09%, до 23 403 долларов. Отметим, что биткоин занимает около 65,9% мирового рынка криптовалют.

Сейчас эксперты ждут замедления роста и начала консолидации. «Если, конечно, на рынке не случится эйфория», — цитируют РИА Новости независимого эксперта Мансура Гусейнова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируной инфекции мировая туристическая отрасль по итогам года понесет убытки в размере более триллиона долларов.