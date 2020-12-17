Мировая туристическая отрасль потеряла $935 миллиардов из-за пандемии COVID-19

Восстановление туристической отрасли после столь масштабного кризиса может занять не один год. Фото: pixabay

Восстановление туристической отрасли после столь масштабного кризиса может занять не один год. Фото: pixabay

По оценкам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), туристическая отрасль за десять месяцев пандемии коронавируса в 2020 году потеряла 935 млрд долларов.

Соответствующая информация появилась на сайте организации в четверг, 17 декабря. С января по октябрь количество иностранных туристов снизилось на 900 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что общее сокращение числа международных путешествий составит 70-75%, а потери туристической отрасли по итогам года превысят 1,1 трлн долларов.

Мировой ВВП, таким образом, может потерять 2 трлн долларов из-за кризиса в сфере туризма. Так, поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион с января по октябрь 2020 года сократились на 82%, на Ближний Восток – на 73%, в Африку – на 69%, в Европу и США – на 68%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бюджет Петербурга может лишиться 3,5 млрд рублей, поддержав туризм.