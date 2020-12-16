Петербург может потерять 3,5 млрд рублей, поддержав туристическую отрасль

В Петербурге депутаты решили поддержать туристическую отрасль. Предприятия малого и среднего бизнеса предлагают освободить от ряда налогов.

Поддержать туристическую отрасль петербургские депутаты предложили в рамках второго чтения законопроект об изменениях в закон о налогах и сборах.

Парламентарии предложили расширить спектр мер поддержки предприятий туристической отрасли. В частности, их хотят освободить от транспортного налога, налога на имущество и земельного налога.

При этом отдельные налоговые преференции должны получить и организации, сдающие в аренду площади предприятиям туристического бизнеса. Рассчитывать на них они смогут в том случае, если они радикально снизили величину арендной платы.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые работают в индустрии гостеприимства и применяют упрощенную систему налогообложения, ставку в размере 1% установят, если объектом налогообложения являются доходы.

Для получения налоговых льгот предпринимателям предстоит выполнить и ряд требований. Например, сохранить зарплату своим сотрудникам хотя бы на уровне минимальной, установленной в Петербурге.

«Надо прямо сказать, что сегодня туристическую отрасль надо не просто поддерживать – ее необходимо спасать», — констатировал председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Такие меры могут обойтись бюджету Петербурга в 3,5 млрд рублей.

Отметим, что законопроект ушел на подготовку к третьему чтению. В ЗакСе документ рассматривают в рамках третьего пакета антикризисных мер, которые были предложены из-за пандемии коронавируса. Среди предложений — продлить действие льгот по налогу на имущество для организаций социально-культурной сферы, продление «налоговых каникул» по патентной системе налогообложения для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и другие.

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